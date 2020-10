Boxeador profesional reta a #LordPantera a pelear en el ring

El boxeador Yair "Bazooka" Morelos está dispuesto a quitarle lo "pantera" al más reciente "lord" mexicano que ha irrumpido en las redes sociales con su prepotencia y bravuconería.



Este día se hizo viral un video en el que un cliente de una famosa cadena de cafeterías reta a golpes a un empleado de una sucursal en Guadalajara, Jalisco, por el solo hecho de pedirle que se acomodara el cubrebocas como es correcto.



El apodado #LordPantera reta a golpes al empleado al decirle que es una "pantera" que se come a personas él.



A través de un video publicado en Facebook por el youtuber Marco Morán, el boxeador "Bazooka" Morelos, de 19 años y con tres triunfos en tres peleas como profesional, le invita a ponerse los guantes.



Aquí existen personas que se suben al ring por necesidad, porque combaten contra el virus del Covid-19 y tú vienes a insultarlo, Lord Pantera, para mí eso es muy injusto así que te reto.



"Te invito a ponerte los guantes, que saques esa furia y que me comas a mí, si es cierto que te comes a cualquiera, quiero que me comas a mí, a Yair 'Bazooka' Morelos, te invito a ponerte los guantes".