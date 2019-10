Boxeador Errol Spence hospitalizado tras impactante accidente en su Ferrari

DALLAS, Texas.-El campeón de boxeo de peso welter, Errol Spence, estrelló un Ferrari a alta velocidad en Dallas el jueves temprano y resultó gravemente herido, pero se espera que sobreviva, dijo la policía.

El accidente ocurrió justo antes de las 3:00 am, cuando el Ferrari de Spence cruzó una mediana hacia el tráfico que se aproximaba y se volcó varias veces, expulsando a Spence, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, dijo la policía. Spence fue llevado a un hospital y colocado en la unidad de cuidados intensivos.

���� El campeón del boxeo y uno de los mejores peleadores del mundo libra por libra, Errol Spence Jr es hospitalizado de emergencia con graves lesiones tras accidente automovilístico. Spence se volteó y salió disparado de su Ferrari al no traer puesto el cinturón de seguridad. pic.twitter.com/PPPDHypAEq

Sus heridas no son potencialmente mortales. Sus padres están con él en el hospital ", dijo a The Associated Press Tim Smith, portavoz del promotor de Spence.