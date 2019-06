Boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio con galácticos invitados

Sevilla, España.- El capitán del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos, se casa este sábado con la presentadora de televisión Pilar Rubio en una boda 'galáctica' con cientos de invitados y en la que podría actuar, según la prensa, el grupo AC/DC.

La pareja se dará el 'sí quiero' en la tarde de este sábado en la catedral de Sevilla, a la que en las últimas hora habían ido llegando los más de 400 invitados, entre ellos, muchos famosos del fútbol y otros ámbitos de la sociedad.

Sergio Ramos y Pilar Rubio llegan a la Catedral de Sevilla para darse el "sí, quiero"

Para delirio de las cientos de personas que acudieron a la catedral a ver llegar a los invitados, desfilaron figuras como Luka Modric, Jordi Alba, el exfutbolista David Beckham junto con su mujer Victoria, o el portero costarricense Keylor Navas, entre otros.

Keylor Navas y Andrea Salas a su llegada a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos:



Vía: @bekiaes pic.twitter.com/InraMKlW3A — Andrea Salas Fans (@AndreaSalasFans) 15 de junio de 2019



Llama la atención que en la gala no esté Cristiano Ronaldo pero hay leyendas del Real Madrid e incluso alguien que sigue al ex entrenador de Cimarrones, Héctor ''Pity'' Altamirano, el ex seleccionado brasileño Roberto Carlos.

Cuando no es tu boda pero captas más la atención que Sergio ramos y pilar rubio

Ramos, de riguroso chaqué negro, llegó del brazo de su madre a la catedral, en cuyo interior esperó a la novia, que apareció poco después vestida de blanco, tocada con un largo velo.

En la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, quien coja el ramo es el próximo en morirse.

Tras la ceremonia, los novios y sus invitados se reunirán en la finca que Sergio Ramos tiene cerca de Sevilla, a la que los convidados accederán tras dejar sus móviles, ya que los novios han prohibido que cualquier tipo de aparato de grabación audiovisual, según la prensa.

Los invitados tendrán que mostrar un pequeño tatuaje adhesivo de un unicornio para poder acceder a la finca, donde se ha montado una noria, un escenario, unos tipis indios o unos coches de choque, según las imágenes mostradas por los medios en los últimos días.

El banquete corre a cargo del chef de tres estrellas Michelín Dani García y la fiesta posterior tendría como guinda, según la prensa, la actuación del grupo australiano de rock AC/DC.

Esta actuación sería el regalo de Sergio Ramos a su mujer, gran aficionada a este conjunto musical.