Bill O'Brien, coach de los Texans, se arrodillará como protesta junto a sus jugadores

Bill O’Brien, head coach de los Houston Texans, manifestó estar dispuesto a arrodillarse a sus jugadores si estos deciden hacerlo durante la entonación del himno nacional en los partidos de la NFL la próxima temporada.

O’Brien ha sido uno de los entrenadores de todos los deportes que ha demostrado su postura desde la muerte de George Floyd, e incluso fue su funeral a principios de semana acompañado por el mariscal de campo del equipo J.J. Watt.

Sí, me arrodillaré, estoy de acuerdo. Los jugadores tienen derecho a protestar, un derecho a ser escuchados y un derecho a ser quienes son. No se arrodillan porque están en contra de nuestra bandera. Están arrodillándose porque no han sido tratados por igual en este país durante más de 400 años”, declaró al Houston Chronicle.