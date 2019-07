'Big Papi' habla por primera vez tras ser dado de alta

BOSTON, Massachusetts.- David Ortiz dio un mensaje a través de su cuenta de Instagram a más de siete semanas desde que sufrió el atentado en su natal República Dominicana.

“Estando ya en casa y viendo a mi familia celebrarlo no tiene precio, gracias por todas sus oraciones... lo único malo es que no puedo matar la liga comiendo todavía !!!” expresó por primera vez el ex jugador de los Medias Rojas de Boston, acompañando su publicación con tres imágenes, una de un corte de carne, otra con pasta y la otra con pescado asado.

‘Big Papi’ recibió un balazo en la espalda en Santo Domingo el pasado de 9 de junio por un hombre, que de acuerdo con las autoridades, buscaba a otra persona. Varias detenciones han sido hechas.

El ex bateador designado recibió las primeras atenciones médicas en el país caribeño, siendo trasladado a Boston al día siguiente. Necesitó tres cirugías antes de ser dada de alta.