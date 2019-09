'Big Papi' describió su sentir al momento de ser baleado

Ya recuperado del balazo que recibió en un bar de su natal República Dominicana, David Ortiz fue entrevistado por la cadena Univisión, donde ha revelado detalles de aquel momento en el que pensó que no viviría para contar.

“Cuándo la bala me impacta, yo lo que siento es cómo una picazón; y el sonido más la picazón que siento, hacen que yo caiga. Pero los primeros cinco segundos, yo pensé que yo estaba teniendo una pesadilla. Pero a los próximos tres segundos, yo me di cuenta de que me habían dado un disparo”, relató.

Inmediatamente, ‘Big Papi’ fue llevado al hospital a recibir atención médica, lo cual fue primordial para que saliera sin mayores complicaciones de este trago tan amargo.

A pesar de que ha habido múltiples muestras de apoyo y afecto hacia el ex pelotero, no todo ha sido positivo, pues muchas personas consideran que este ataque a un personaje tan querido para muchos, estuvo relacionado con el narcotráfico.

Casi muero hombre, estuve en coma, hubo personas que me criticaron como si mereciera haber muerto”, expresó Ortiz con lágrimas en sus ojos.

En un adelanto de esa entrevista, el ex jugador de los Medias Rojas de Boston afirmó que no entendía el por qué de esa agresión.

“Número uno: Yo no tengo enemigos; número dos: Yo no hago el porqué alguien me quiera poner en esa situación, y lo más importante es que, en mi mente yo buscando, todavía no me llega, quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud, yo no hago el porqué”, mencionó.