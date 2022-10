Benzema gana el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo

PARÍS.-El delantero del Real Madrid Karim Benzema ganó el Balón de Oro al mejor jugador del mundo el lunes, superando a Robert Lewandowski, Sadio Mane y Kevin De Bruyne en la votación.

Benzema, quien desempeñó un papel fundamental en la carrera del Real Madrid hacia el título de la Liga de Campeones la temporada pasada, es el primer francés en ganar el trofeo desde Zinedine Zidane en 1998 y el quinto después de Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin.

Este premio que tengo delante me llena de orgullo. Cuando era niño, era un sueño de infancia, nunca me rendí (...) todo es posible", dijo Benzema en el escenario de la ceremonia.

Foto del lunes del delantero del Real Madrid Karim Benzema llegando a la gala del Balón de Oro. REUTERS/Benoit Tessier

"Hubo un periodo difícil cuando no estaba en la selección francesa, pero nunca me rendí. Estoy muy orgulloso de mi trayectoria aquí. No fue fácil, también fue un momento difícil para mi familia", agregó.

Benzema tuvo una temporada estelar con el Madrid, marcando 44 goles en 46 partidos en todas las competiciones, y ayudando a guiar al equipo hacia el doblete de Liga y Champions. Sus 15 goles en la Liga de Campeones condujeron al Real a su 14º título, un récord.

El Madrid remontó de forma extraordinaria en las series de octavos, cuartos y semifinales contra el París Saint Germain, el Chelsea y el Manchester City, respectivamente, y Benzema marcó en cada uno de los partidos de vuelta.

El punto culminante de su campaña europea fue la victoria 3-1 en el partido de vuelta contra el PSG, cuando el club español perdía 2-0 en el global, y Benzema marcó un triplete que sorprendió al equipo de la Ligue 1.