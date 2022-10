Benjamín Mora es el nuevo técnico del Atlas

Ciudad de México.- Es oficial, el club Atlas ha confirmado que Benjamín Mora es el nuevo director técnico de los rojinegros, quien llega en sustitución de Diego Cocca para el Torneo Clausura 2022 y que viene de triunfar en el futbol de Malasia.

La directiva, en voz del presidente José Riestra, lo presentó oficialmente, señalando que existen objetivos claves para el nuevo entrenador, como es clasificar a la Liguilla dentro de los primeros ocho lugares de la tabla y buscar un lugar en el Mundial de Clubes.

Por su parte, el nuevo timonel rojinegro, Benjamín Mora, aceptó que la vara está muy alta, ya que el proceso anterior en el equipo fue por demás exitoso con Diego Cocca, pero buscará trazar su propia historia.

"Sé y estoy consciente del gran reto y el gran desafío que es sentarme en este lugar, reconozco y enaltezco la historia de Atlas, la afición, la Fiel, todos los que han seguido el proceso de Atlas, sobre todo en este último tiempo tan exitoso, y me llena de orgullo y responsabilidad para con la ciudad, para con la institución, para con los jugadores, mi cuerpo técnico, la prensa y todos los involucrados en lo que representa Atlas como club y como intuición", dijo Mora.

El estilo de Benjamín Mora

Por otro lado, señaló que su estilo será de tener el balón, tener asociación y no jugar al pelotazo como en ocasiones lo hacía el anterior director técnico, sobre todo tener rotación constante de jugadores en sus alineaciones y formaciones.

"Me gusta tener un poco más de protagonismo con el balón, a mí me gusta tener la pelota, tratar de tener un juego de asociación, tener variantes en las formaciones, no casarte con una formación, sino tener variantes, porque es la exigencia actual, poner a punto en resistencia y exigencia al plantel, para que pueda soportar los compromisos y de ahí desarrollar a los muchachos a tal grado que podamos elegir la manera en que podamos potenciarlos", comentó.

Al nuevo estratega lo acompañarán Giancarlo Salazar como auxiliar técnico, Marcos Adrián como preparador físico, Omar Flores y Luis Valls, quienes ya conocen a la perfección lo que es la institución rojinegra.

En Malasia dirigió desde el 2015 al Johor Darul Ta'zim JDT.

Previamente estuvo en Atlético Chiapas en Segunda División, para luego ser asistente en Dorados, Atlante y Querétaro.

Palmarés de futbol en Malasia

4 Ligas

4 Super Copas

1 Copa

*Todos con el Johor