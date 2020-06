Ben Roethlisberger habló sobre su adicción al alcohol y a la pornografía

El mariscal de campo de los Steelers, Ben Roethlisberger, reveló durante una conferencia de prensa las dificultades que ha tenido con la adicción tanto al alcohol como a la pornografía, mismas que vienen desde su época como estudiante de la Universidad de Miami.

He fallado igual que cualquiera. He sido adicto al alcohol. He sido adicto a la pornografía, por lo que no he sido el mejor esposo, el mejor padre, ni el mejor cristiano que puedo hacer", expresó el quarterback a su ex compañero Tunch Ilkin, quien fue parte de la conferencia virtual.

"No fue como si deje de creer, pero no estaba mejorando mis habilidades. Todavía rezaba, pero no fue tan fuerte como un cristiano en la Universidad como me hubiera gustado serlo. Nunca regresé a ser quien yo quería ser o como fui enseñado en mi casa", agregó.

Roethlisberger fue acusado hace diez años de agredir sexualmente a una estudiante universitaria, mismo por el cual no recibió sanción penal. Por este motivo, el jugador acepta que intenta ser una mejor persona.

"Estoy tratando de ser un mejor cristiano que un atleta en el futbol americano. Yo me esfuerzo cada día por hacer eso. Empieza en estos momentos. No siempre es fácil. La gente no se da cuenta, se les olvida que nosotros como atletas, somos humanos, pecamos como todos. Cometemos errores. Nos volvemos adictos a ciertas cosas. Pecamos”, concluyó.