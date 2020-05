Beisbolista dona una tonelada de comida a comunidad de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- El jugador cubano de los Leones ,Yadir Drake donó más de una tonelada de carne de cerdo y dinero en efectivo a los pobladores del pueblo pesquero de El Cuyo en Yucatán, donde él se estableció hace varios años cuando llegó a México.

Yake comenzó su aventura en el beisbol mexicano, jugando en un equipo semiprofesional llamados Los Rebeldes del Cuyo, a los que ahora ayuda ante la crisis provocada por el coronavirus.

Antes de convertirse en la superestrella que es hoy en la Liga Mexicana de Beisbol, el cubano Yadir Drake vivió un tiempo en Yucatán, y uno de los equipos que confiaron en él y lo ayudaron a salir adelante fueron Los Rebeldes del Cuyo.

“Les tengo muchísimo cariño a la gente y al equipo porque con ellos me establecí cuando vivía antes aquí, recuerdo que no había mucho dinero para el equipo pero ellos me daban comida como pescado, camarones, y varias cosas que me servían en mi día a día”, comentó.

El nuevo guardabosques de las fieras ahora está retribuyendo ese gesto al donar más de una tonelada de carne de cerdo a las familias de sus excompañeros y decenas de personas del puerto El Cuyo, Yucatán.

Adicionalmente les ha entregado dinero en efectivo, del cual la mitad logró recaudar al subastar entre fanáticos sus jerseys y artículos personales.

“Es un placer apoyar a aquellos que me ayudaron en mi comienzo en México y en momentos difíciles, que mejor manera ahora en este momento de crisis que retribuir esta ayuda, muchos de ellos estuvieron en mi boda y los considero parte de mi familia”, dijo el orgullo de Matanzas.