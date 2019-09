Bayern amenazó con no ceder jugadores a la 'Mannschaft' si quitaban a Neuer de la portería

MUNICH, Alemania.- Uli Hoeness, presidente del Bayern Munich, había amenazado a la Federación Alemana de Futbol con no ceder a sus jugadores a la Selección Teutona, si Joachim Löw quitaba la titularidad a Manuel Neuer para dársela a André Ter Stegen.

Nunca aceptaremos un cambio en la portería. Antes de que eso suceda, no mandaríamos más jugadores a la selección nacional", manifestó el directivo luego del partido que el club disputó en la Champions League ante el Estrella Roja, al cuestionársele sobre la situación.

Cabe mencionar que hace unos días, el portero del Barcelona manifestó su inconformidad por no recibir una oportunidad con el combinado nacional, desatando una controversia con Neuer, titular con el campeón de la Bundesliga.

Sin embargo, este día, Hoeness retiró su amenaza, pues según un comunicado publicado por la revista “Der Spiegel”, esas fueron palabras dichas hace una semana y que no repetiría ahora.



"Inmediatamente después de nuestro partido de la Liga de Campeones contra el Estrella Roja el señor Hoeness hizo declaraciones sobre la discusión en torno a la portería en la selección alemana que hoy, con distancia, no volvería a hacer. Para él, el tema está liquidado y no habrá una nueva declaración suya", añadió.