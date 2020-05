Bartolo Colón pide un año más en las Grandes Ligas

ESTADOS UNIDOS – Como dice el dicho “la edad es relativa” para el lanzador dominicano Bartolo Colón, quien a sus futuros 47 años de edad, los cuales cumplirá el 24 de mayo, se aferra al montículo y confesó que aun cuenta con gasolina suficiente para aventarse un round más en las Grandes Ligas.

Colón desea culminar su gran trayectoria de más de 20 años en la “liga madre” de todas a nivel mundial, por lo que hasta ya le echó un vistazo a la organización con la que le gustaría su cicló como abridor y darle punto final a una de las mejores carreras que de un pelotero latinoamericano.

Los Mets de Nueva York, fue el último escuadrón que le abrió sus puertas al “Big Sexy” durante las temporadas del 2014 al 2016, donde se marchó con un gran sabor de boca por el gran trato que recibió durante su estancia, por lo que le gustaría intentar una vez más su regreso con dicho equipo.

"Ese equipo de los Mets fue realmente algo especial. Jugué con 10 equipos, pero con los Mets, la forma en que me trataron todos esos jugadores, cómo me trató toda la franquicia, desde la recepción hasta el personal de la cocina, fue increíble. Y los fanáticos de los Mets son los mejores. Al principio, cuando se reían de mí cada vez que se me caía el casco, al principio me sentía incómodo, pero cuando vi cuánto lo disfrutaban los fanáticos, pedí un casco de bateo más grande para que se cayera más porque era demasiado ¡Diversión para ellos! ", afirmó.