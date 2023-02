Barcelona vs Manchester United chocan en Europa League: Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido

BARCELONA, España-. La UEFA Europa League 2022-23 reanudará sus acciones esta semana, con el enfrentamiento entre FC Barcelona y Manchester United como el "plato fuerte" de la ronda de los octavos de final.

El duelo de ida entre los españoles y los ingleses se jugará este jueves 16 de febrero en la cancha del Spotify Camp Nou, mismo que tendrá su silbatazo inicial a las 11:45 am (centro de México) y 10:45 am (Sonora).

En México, el encuentro de FC Barcelona vs Manchester United se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN 2, así como en la plataforma Star Plus.

¡LO TRISTE! ��



En el 2011, Barcelona y Manchester United estaban disputando una final de Champions League



El jueves volverán a verse pero en Europa League pic.twitter.com/UIzgBmC41L — Analistas (@SomosAnalistas_) February 14, 2023

Cabe señalar que FC Barcelona pasó a la Europa League después de ser eliminado de Champions League en fase de grupos por segundo torneo consecutivo, al finalizar en tercer lugar del Grupo C.

FC Barcelona y Manchester United pasan por buen momento en sus ligas

Tanto Barcelona como Manchester United, que son serios candidatos a ganar la Europa League 2022-23, pasan por buen momento sus ligas, pues los culés lideran LaLiga Española, mientras que los 'Red Devils' están en tercera posición de Premier League.

Fecha: Jueves 16 de febrero

Hora: 11:45 am (centro de México) y 10:45 am (Sonora)

Canales: ESPN 2 y Star Plus