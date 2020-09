!Barcelona sigue en su corazón! Iniesta tiene la esperanza de regresar al Barca

ESPAÑA – Andrés Iniesta es un importante trozo de historia dentro del club Barcelona, ya que fue un jugador que dio sus primeros pasos en el fútbol desde las Fuerzas Básicas del cuadro catalán y su partida ha sido dolorosa para los aficionados, pero el jugador dio un aire de esperanza de volver a regresar con un alentador mensaje.

El 2018 fue uno de los años más triste para los aficionados del Barcelona, ya que se había concretado la salida de Iniesta para aventurarse a jugar en Japón, pero este sigue amando a la institución que le dio todas las herramientas para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

"Mi momento ya pasó y en el futuro no lo sé, pero Barcelona es mi casa, he estado muchos años y ojalá algún día pueda volver para hacer de alguna cosa que estuviese capacitado. Se dan muchas vueltas y visualizar las cosas a largo plazo es difícil, pero como deseo sí digo que me gustaría", declaró Iniesta.