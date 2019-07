"Barcelona no ha hecho una oferta oficial por Neymar": PSG

PARÍS, Francia.- Leonardo Nascimento, director deportivo del París Saint Germain, indicó en entrevista con el diario Le Parisien que el equipo no ha recibido una oferta oficial por Neymar de parte del Barcelona.

"No hemos recibido ninguna oferta, pero hemos tenido, eso es verdad, contactos superficiales. Han dicho que querían comprar, pero que nosotros no somos un club vendedor. Ha sido el presidente quien lo ha dicho, pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de verdad de comprar", indicó.

Añadió que el brasileño tiene las puertas abiertas para salir del equipo, siempre y cuando exista una propuesta conveniente para todas las partes involucradas.

"No puedo contar todos los detalles. También hemos hablado con el entorno. La posición de todos es clara, pero hay solo una cosa clara hoy: tiene contrato con nosotros tres años y como no hemos recibido ninguna oferta no podemos discutir nada. Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos. Pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio", mencionó el directivo.

Sobre la ausencia del delantero en el comienzo de la pretemporada del equipo campeón de la Ligue 1, Leonardo aceptó que el brasileño tuvo compromisos laborales, pero que su periodo vacacional ya había terminado, por lo que deberá apegarse a lo que disponga el club según su código interno.

"Tiene compromisos con su fundación y los sponsors, pero son fechas que no están acordadas con el club. Sus vacaciones eran hasta el 8 de julio y no ha venido. Si el jugador llega tarde, es su culpa. Después hay un código interno y veremos cómo se desarrolla", advirtió.