‘Barby’ Juárez: “He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer”

CIUDAD DE MÉXICO-. Sobre asuntos relacionados a la igualdad de género en el marco del Día Internacional de la Mujer, la boxeadora mexicana, Mariana Juárez, lamentó que, por ser de sexo femenino, no gana lo mismo que los hombres.

La ‘Barby’ Juárez señaló que ha hecho más que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y por ser mujer no gana lo mismo, y aunque aclaró que el ‘Canelo’ no es el culpable, sí le llega a dar coraje e impotencia esta situación.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como ha tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. pic.twitter.com/QM9Vi6k0U5 — Analistas (@_Analistas) March 10, 2021

“A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, confesó la boxeadora capitalina para Publimetro.

La pugilista lamentó que a veces tiene que hacer el doble de cosas al ser deportista de alto rendimiento y todavía mamá, y aun así recibir menos de la mitad.

“Sí te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá a así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres”, arremetió Juárez.