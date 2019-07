Bale fue quien pidió no jugar: Zidane

WASHINGTON, Estados Unidos.- Tras sus polémicas declaraciones sobre Gareth Bale, donde mencionó que si “se va mañana, mejor para todos”, Zinedine Zidane dio la cara y manifestó que no faltó el respeto a nadie, señalando que fue el mismo galés quien decidió quedarse en la banca durante el partido del fin de semana contra el Bayern Munich.

"Es el problema, mi español a veces es un poco 'liante'. Voy a intentar ser claro. Primero, no he faltado el respeto a nadie, y menos a un jugador. Segunda cosa, decía que el club estaba tratando su salida. Tercera, y es importante, el otro día no se cambió Gareth porque él no quería", manifestó el francés.

Previo al encuentro que el Real Madrid disputará ante el Arsenal en Washington por la International Champions Club, el entrenador merengue indicó que no hay novedades con respecto al delantero y fue claro al decir que Bale aun es jugador del equipo.

"Va a entrenar con normalidad hoy (lunes), y mañana (martes) ser verá lo que pasa. No sé nada nuevo (...) Ahora no ha pedido nada", mencionó.

Sobre un posible trueque entre el delantero y Neymar, Zidane se limitó a contestar: "No sé nada, no puedo responder".