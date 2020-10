Bale falló en su reaparición con Tottenham, pero Mourinho lo defiende y apedrea a Zidane

INGLATERRA – Se estaba glorificando previamente más de la cuenta el regreso del atacante galés Gareth Bale portando el uniforme del Tottenham, pero su reencuentro con el terreno del Tottenham Hotspur Stadium no fue nada prometedor, pues con una ventaja por 3-0, este entró como cambio al minuto 72, pero desde ese punto inició el declive de la alineación en el duelo al punto que West Ham pudo conseguir el empate.

Bale entró en sustitución de su compañero holandés Steven Bergwijn, pero trece minutos después de su entrada al campo el partido ya iba con marcador por 3-2. El atacante tuvo la oportunidad de ascender la corta ventaja y alejarse del miedo tras una jugada importante en el minuto 91, pero este no la pudo definir.

Bale es un gran corredor dentro de la cancha, inclusive obtiene el titulo de ser el jugador más rápido del mundo, después de librar a la defensa con un gran engaño lanzó un cañonazo, pero el balón tuvo un destino nada cercano a la portería, ya que se fue muy desviado.

Con 3-2 sobre el marcador y a escasos segundos de terminar el partido, llegó Manuel Lanzini, del West Ham, para salvar a su equipo y así poderse llevar un punto, el cual fue de gran ayuda dentro de la tabla de posiciones.

Pero el entrenador del Tottenham, José Mourinho, entró en defensa de su jugador al argumentar que el cambio de Bale no tuvo nada que ver con el drástico bajón que presentó el cuadro desde su incorporación en la cancha y tiró una fuerte pedrada al dirigente del Real Madrid, Zinedine Zidane.

"No, no lo creo, sinceramente. La decisión de no ponerle de titular fue una buena decisión. Se trataba de demostrar que no tiene una hermosa silla esperándole a que se siente allí a las primeras de cambio", declaró.