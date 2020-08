BARCELONA: Bartomeu desaprueba la actitud de Arthur y le abre un expediente disciplinario

ESPAÑA – El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, quiere dejar en claro que ningún jugador estará por encima la autoridad de los altos mandos de la directiva y esa afirmación va directamente a Arthur, quien dejó en medio camino rumbo a la Champions League al cuadro catalán, por lo que el presidente aseguró que le abrirá un expediente disciplinario para ponerle un alto a su irresponsabilidad.

Para Bartomeu es una falta de compromiso con los colores del representativo barcelonés y aunque el jugador ya está tratado para irse con el Juventus de Italia, aún tiene obligaciones que cumplir en su actual club, por lo que el presidente tomó dichas acciones en su contra como un escarmiento.

"Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar, pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable y por eso le hemos abierto un expediente porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia", declaró.

Después de que la temporada 2019-20 de LaLiga concluyera, donde el Barcelona terminó en el segundo puesto, Real Madrid se proclamó campeón, los jugadores tuvieron la dicha de tener unas cortas vacaciones para disfrutar de sus familiares y estar en casa tranquilamente para después llegar frescos para prepararse para la Champions League.

Pero en el caso de Arthur, este no quiso tener ya nada que ver con el equipo y declinó su participación en la competencia más importante de Europa, se esperaba a que tuviera un motivo por el cual tomara esa decisión, pero ese no fue el caso, simplemente no quiso reportarse con el equipo.