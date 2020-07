Autoridades de Texas no creían que Issac Alarcon jugaría con los Cowboys

ESTADOS UNIDOS - Para las autoridades del aeropuerto de Dallas, Texas, fue muy extraño que el mexicano Issac Alarcón se reporte con los Cowboys de la NFL con una visa de turista, por lo que al principio no podían creer que el joven de 22 años formara parte del equipo, sin embargo, no ocurrió ningún problema después y pudo terminar su trayecto en buenos términos.

Alarcón es de los pocos aztecas que ha logrado la hazaña de poderse integrar a un equipo de la NFL, la liga de fútbol americana más prestigiosa del mundo, con apenas 22 años irá a probar suerte en la máxima competencia de esta disciplina.

Su hermano Abraham, fue quien contó esta peculiar historia que vivió junto a Isaac el lunes cuando llegó a la ciudad, al principio no podía creer que lo estuvieran cuestionando por las declaraciones que hizo al asegurar que se dirigía a su destino para integrarse a los Cowboys, pero al final todo se resolvió y pudo reportarse al día siguiente.

“Le dijeron llegando, '¿oiga, usted a qué viene, o qué?’, y respondió, ‘vengo con los Dallas Cowboys, me contrataron’, se le quedaron viendo y le dice, ‘pues aquí dice que eres turista’. Entonces, lo pasan a una sala como de deportados y me dice Isaac ‘nunca me había pasado esto, la gente no me cree que vengo con los Cowboys’. Y ya se comunicó con uno de Cowboys, y le dijeron no te preocupes, se tienen que ver lo de los papeles, que los tiene el equipo”, declaró.