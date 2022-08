Austin FC y San Jose Earthquakes se reparten los puntos tras su empate a tres

El partido celebrado este sábado en el Q2 Stadium y que enfrentó a Austin y a San Jose Earthquakes acabó con un empate a tres entre ambos contendientes. Austin FC llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras lograr la victoria por 2-0 frente a Sporting Kansas City. Por parte del equipo de San José, San Jose Earthquakes cayó derrotado por 1-0 en el último partido que disputó frente a Inter de Miami. Tras el resultado obtenido, el conjunto Los Verdes es segundo tras la finalización del partido, mientras que San Jose Earthquakes es decimotercero.

La primera mitad del encuentro arrancó de cara para el once Los Verdes, que estrenó el marcador con un tanto de Cascante en el minuto 6. Pero posteriormente el once de San José reaccionó e igualó la contienda con un gol de Benjamin Kikanovic en el minuto 8. Posteriormente marcó San Jose Earthquakes gracias al gol de Marie en el minuto 20, permitiendo el 2-1. Sin embargo, Austin FC empató a través de un tanto de Driussi en el minuto 26. Después volvió a marcar el once Los Verdes, que adelantó a su equipo gracias a un nuevo tanto de Driussi, que lograba de esta manera un doblete poco antes del final, concretamente en el 44, acabando el primer tiempo con el resultado de 3-2.

Tras el descanso llegó el gol para el conjunto de San José, que empató mediante un gol de Ebobisse cerca de la conclusión, en el 89, concluyendo el tiempo reglamentario con un resultado de 3-3 en el luminoso.

El técnico de Austin, Josh Wolff, dio entrada al campo a Wolff, Redes, Felipe Martins y Djitte en sustitución de Fagundez, Finlay, Driussi y Maxi Urruti, mientras que por parte de San Jose Earthquakes, Álex Covelo sustituyó a Gregus, Cowell y Jack Skahan por Judson, Benjamin Kikanovic y Thompson.

El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas. Los jugadores de Austin FC vieron dos de ellas (Driussi y Stuver) y los del equipo de San José vieron dos tarjetas, concretamente Tanner Beason y Yueill.

Tras este empate al concluir el encuentro, Austin FC se ubicó en el segundo puesto de la tabla con 45 puntos. Por su parte, San Jose Earthquakes con este punto consiguió la decimotercera plaza con 24 puntos al finalizar el partido.

En la siguiente jornada el equipo de Josh Wolff se enfrentará contra Sporting Kansas City, mientras que San Jose Earthquakes de Álex Covelo se medirá contra FC Dallas.