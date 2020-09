¡Aún sin Nahuel! Miguel Ortega tomará su lugar en el duelo de Tigres vs. Chivas

MÉXICO – El arquero Miguel Ortega, de Tigres de la UANL, y compañero del titular Nahuel Guzmán, quien no ha podido superar al Covid-19 tras fallar en cinco pruebas, venia venir una oportunidad de oro para suplir al “Patón” cuando se confirmó lo de su contagio, pero este también fue parte del grupo de infectados de esos días, por lo que fue muy frustrante para él el hecho de dar positivo en un momento crucial, por lo que el “Tuca” Ferreti tuvo que llamar a Gustavo Galindo, quien hizo su debut en la Liga MX contra el Toluca en el Guard1anes 2020.

Fue un proceso difícil para Ortega, quien tuvo que cumplir con el confinamiento obligatorio, por lo que confesó que su estancia en su vivienda fue de locos, ya que solamente era acompañante de su soledad, ya que no vive con ningún familiar, por lo que no se perdonó el hecho de enfermarse a estas instancias del certamen.

"La cuarentena es muy desesperante, en mi caso yo vivo solo, no tengo familia acá, era estar encerrado todos los días y sin nada que hacer, de repente me ponía a limpiar dos veces por día porque ya no sabía qué hacer, a parte pensando en que ya quiero estar allá porque no tengo casi oportunidad de jugar, cuando parecía presentarse me pasa que doy positivo, pero todo pasa por algo y ahorita ya pude tener un partido más y si son más que padre, bienvenido”, confesó.