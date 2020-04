Aún no es segura la celebración de Juegos Olímpicos para el 2021, según Ceo de Tokio 2020

JAPÓN - El hecho de se que haya aplazado los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el verano del próximo año por la pandemia del coronavirus, no significa que ya la celebración sea un hecho inminente, así lo hizo ver el Toshiro Muto, Ceo de Tokio 2020, pues afirmó que aún existe la incógnita de poder montar el gran evento.

Muto señaló que es muy pronto pensar que los Juegos Olímpicos si se celebrarán para el próximo año, pues mencionó pusieron esa fecha de manera tentativa, para analizar la situación más meticulosamente y poder realizar planes a futuro conforme como vaya avanzando la contingencia del virus.

"No creo que nadie pueda decir que el Covid-19 estará bajo control en julio de 2021. Tomamos la decisión de posponer los Juegos por un año, por lo que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos para ello", señaló.

A parte de que los JJ.OO. decidieron suspenderse debido a la fuerte contenga y para no poner en riesgo la salud de los competidores, varias naciones habían sentenciado que sus deportistas no asistirían si no se contaba con el control de salud necesario e inclusive algunas desertaron desde que se sembraron las dudas de celebrar la competencia.

Muto tenía planeado reunirse con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, sin embargo, resultó imposible pactarse el encuentro debido a restricciones que se implementaron en los aeropuertos para viajar.



Información por Marca.