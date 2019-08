Atlético de Madrid retrocedió con la demanda contra el Barcelona

MADRID, España.- De acuerdo con Diario Sport, el Atlético de Madrid retiró la demanda que había puesto ante la Real Federación Española de Futbol y la Liga, tras el fichaje de Antoine Griezmann con el Barcelona, al no poder comprobar que dicha contratación se dio fuera de los términos establecidos.

El club colchonero exigía el pago de los 80 millones de euros faltantes en el pago de la cláusula de rescisión del francés, que originalmente era de 200 mde.

"El procedimiento que debía emprender el Comité de Licencias de la Liga no llegó a realizarse nunca. No solo porque existieran claros indicios que esta posible ilegalidad no era tal. Atlético no tenía ningún principio de éxito alguno.

"La legalidad de la licencia de Antoine Griezmann es que podrá jugar con total normalidad. Según puso en conocimiento entonces de la Liga, la entidad rojiblanca se reversa poder emprender acciones por la justicia ordinaria como vía para reclamar esos 80 millones de diferencia", indicó la fuente antes mencionada.

Cabe recordar que en su momento, la directiva del Atlético de Madrid señaló que la cantidad que se había depositado era “insuficiente para hacer frente a su cláusula de rescisión, pues el acuerdo entre el delantero y el Barcelona se efectuó antes de que ésta bajara de 200 a 120 mde.