Atletas africanos dominan Medio Maratón de Tijuana

Tijuana, B.C.- Los atletas kenianos dominaron el regreso del Medio Maratón de Tijuana, Robert. Gaitho en la rama varonil y Risper Biyaki en la femenil.

Con tiempos respectivos de 1:03:50 y 1:15:04 fueron los ganadores absolutos de lo que significó toda una fiesta para el movimiento runner de la región.

“El clima estuvo bueno, no tan caliente, no tan frío. No tuve ninguna dificultad, me gustó la ruta”, comentó el ganador, Gaitho.

Casi desde el kilómetro trece, compitió trote a trote por el primer puesto junto al mexicano con experiencia olímpica Juan Luis Barrios, cuando faltaban poco más de mil metros, aceleró más el paso para dejarlo atrás.

Vas contra ti mismo

“En estas competiciones, vas contra ti mismo, buscas mejorar, todo mundo puede ganar”, apuntó.

Para participar, había que seguir ciertos protocolos por motivo de la pandemia del Covid, como presentar un comprobante de vacunación o una prueba negativa, tampoco se permitió correr a menores de 18 años, pero eso no evitó que asistieran 2 mil 017 personas.

El trayecto, de 21.097 kilómetros, fue un circuito desde el Parque Morelos que transitó por la principales avenidas de la ciudad, como el Blvd Insurgentes, Federico Benítez y

Díaz Ordaz.

“Había que administrar bien entre kilómetros, hubo lapsos mixtos entre plano y subidas”, compartió el corredor Diego Rivas.

Al final, hubo convivencia en una explanada del Parque mientras se esperaba la premiación, por un lapso de casi tres horas tocó mariachi para poner el ambiente.

TOP 5 VARONIL

Nombre Tiempo

Robert Gaitho 1:03:50

Juan Luis Barrios 1:04:05

Patrick Mauriki 1:04:53

Mauro Acosta 1:05:03

René Ortiz 1:05:23

TOP 5 FEMENIL

Nombre Tiempo

Risper Biyaki 1:15:04

Argentina Valdepeñas 1:16:36

Karla Díaz 1:18:39

Marla Valtierra 1:19:09

María Vélez 1:21:18