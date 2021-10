Atleta paralímpica piensa vender sus medallas por crisis económica

RÍO JANEIRO, Brasil.- La atleta paraolímpica tunecina Raouaa Tili, doble medallista de oro en los juegos de Brasil 2016, anunció hoy que atraviesa una muy difícil situación financiera, pero que aunque ha recibido propuestas, de momento va a intentar no tener que vender los metales.

En declaraciones a la radio local IFM, Tlili, que tienes los récords mundiales de lanzamiento de peso y de disco en F41, explicó que una parte de esos problemas económicos proviene del hecho de que la delegación regional de la Juventud ha dejado de pagarle su salario.

"No puedo trabajar y capacitarme al mismo tiempo. Cada semana, notifico al ministerio de mi asistencia a las sesiones de capacitación por escrito. No tengo otras fuentes de ingresos. Estoy en necesidad. El estado ni siquiera me felicitó por mis logros durante los Juegos Paralímpicos”, lamentó la atleta, que atesora seis oros.

“Mientras hablaba con un amigo al respecto me dijo: ¡Puedes vender tus medallas para superar esta situación!", subrayó.

Túnez, país de la medallista, enfrenta grave crisis

Túnez atraviesa una grave crisis económica y política, agravada el pasado 25 de julio, fecha en la que actual presidente de la República, Kaïes Said, suspendió el Parlamento, destituyó al primer ministro, recortó las libertades y se arrogó plenos poderes extraordinarios.

A finales de agosto, y pese a la presión de la comunidad internacional, se negó a restablecer la normalidad democrática y anunció que la mantendrá la excepcionalidad de forma indefinida.

La semana pasada anunció la formación de un gobierno al que tutela y que según diversos medios no tiene fondos en caja suficientes para pagar los sueldos públicos el próximo mes.