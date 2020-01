Atleta mexicana Luisa Wilson hace historia al conseguir oro en Lausana 2020

LAUSANA, Suiza.- Luisa Wilson hizo historia este miércoles, pues se convirtió en la primera atleta mexicana en obtener medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La joven de 15 años formó parte del equipo de hockey formado por diferentes países que participó en la prueba 3x3 de la justa olímpica que se lleva a cabo en la ciudad suiza, Lausana.

Mi elección por el hockey sobre hielo se dio porque mi papá lo practicó. Es canadiense y jugó mucho este deporte. Empecé cuando era muy chiquita y desde ahí me ha encantado, estoy muy feliz de que mi papá me haya me puso ahí, porque es un deporte en el cual se trabajar al máximo eso es lo que te va dar como resultado”, explicó la deportista.