Atlas podría ser el siguiente destino de Joao Maleck, no descarta la idea

MÉXICO – Han pasado unas cuantas horas desde su liberación y su plan a futuro ya se empieza a dibujar para el jugador Joao Maleck, quien indicó que es casi posible asegurar su futuro con tanta prontitud tras sus recientes problemas legales, el jugador no se cerró a la idea de llegar a un acuerdo con el conjunto del Atlas.

Estas especulaciones se derivaron del hecho de que Atlas es parte del Grupo Orlegi, empresa que tiene bajo su contrato a Maleck, por lo que este plan no suena nada descabellado. Joao declaró que en las próximas horas se reuniría con los altos mandos de Santos Laguna para definir lo que viene para él.

“De momento no puedo hablar mucho de eso, se van a analizar las opciones, no le cierro la puerta a esa opción (Atlas) y vamos a ver qué es lo mejor. Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa, mi contrato sigue vigente pero no tengo definido dónde va a ser mi futuro", mencionó.