Atlante rentaría el Estadio Azteca y tendría una rebaja por ser equipo de la Liga de Expansión

MÉXICO - El Estadio Azteca lidera la lista de posibles recintos candidatos para que el club del Atlante pueda celebrar sus partidos durante el torneo de la Liga de Expansión, por lo que está muy latente el plan de que de la escuadra regrese a la Ciudad de México después de más de 10 años de haberse transferido a Cancún en el 2007.

Una fuente cercana ha dado la información de cómo están marchando las pláticas de la directiva de la escuadra con los encargados del histórico inmueble, pues señaló que debido a que el Atlante militará en dicha liga, podrían llegar a un acuerdo para tener un descuento de renta, ya que se presume que el precio por evento está por encima de 350 mil pesos.

Los Potros tendrían este descuento, el cual no le vendría nada mal, debido a la baja demanda de entradas que podrían tener en el transcurso de la temporada, lo que no generaría muchas ganancias para la institución, ya que el equipo no forma parte de la Primera División de la Liga MX, ni tampoco entraría en otras competencias.

En estos últimos días ha estado navegando la información por las redes sociales de que Atlante podría comprar a los Gallos Blancos del Querétaro con el plan de competir en la Liga MX para el 2021, por lo que en el trato estaría estipulado que en caso de que eso se haga realidad, la organización del Estadio Azteca subirá la renta mensual, ya que tendrá muchos beneficios en el tema de compra de boletos, patrocinios y derechos de transmisión.



Información por Medio Tiempo.