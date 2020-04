Así se reanudaría la NBA desde playoffs tras Covid-19; faltaban 15 fechas

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Reanudar la temporada de la NBA con el inicio de los playoffs es una opción para la liga. A la mayoría de los equipos les quedaban unos 15 juegos en los horarios de la temporada regular cuando el juego se detuvo el 11 de marzo, y no todos habían jugado la misma cantidad de juegos.

Pero en esta situación sin precedentes, los juegos no se reanudarán hasta más allá del final programado originalmente para el 15 de abril de la temporada regular. Los entrenadores se están preparando para todas y cada una de las posibilidades. Si la NBA decide reanudar la temporada con los playoffs, aquí hay un vistazo a esos posibles enfrentamientos:

Conferencia del este

No. 1 Milwaukee Bucks vs. No. 8 Orlando Magic

La temporada pasada, Giannis Antetokounmpo lideró a los Bucks mejor sembrados hasta las finales de la Conferencia Este y una ventaja de 2-0 sobre los Raptors. Pero después de perder cuatro partidos consecutivos y ser eliminado, Antetokounmpo prometió volver más fuerte esta temporada. El MVP reinante ha hecho exactamente eso. Milwaukee es nuevamente el equipo a vencer en el Este. Y Antetokounmpo es un candidato para ganar el premio por segunda temporada consecutiva, aumentando su puntuación (29.6 puntos por juego), rebotes (13.7 ppg) y porcentaje de 3 puntos (30.6%) en el proceso.

Orlando estaba luchando por mantenerse en un lugar de playoffs antes de que la temporada se detuviera, pero había ganado seis de nueve obteniendo fuertes actuaciones de Terrence Ross, Nic Vucevic, Michael Carter-Williams y Markelle Fultz, la selección general número uno de 2017. Un aspecto positivo de la detención es que le dará a Evan Fournier (esguince de codo) y Jonathan Isaac (esguince de rodilla izquierda) un tiempo prolongado para la rehabilitación y posiblemente el regreso.

No. 4 Miami Heat vs. No. 5 Indiana Pacers

El Heat ha sido uno de los mejores equipos de la NBA en los últimos tiempos. Tienen el tercer mejor récord local en el Este, en gran parte gracias al juego de los All-Stars Jimmy Butler y Bam Adebayo.

Butler ha encontrado resurgimiento en su primera temporada en Miami, liderando al equipo en anotar promediando 20.2 puntos por juego, junto con 6.6 rebotes y 6.1 asistencias. Adebayo también ha emergido en su tercera temporada en la NBA, promediando 16.2 puntos y 10.5 rebotes.

Indiana también estaba en alza, ganando 7 de cada 10. Un beneficiario del descanso será el guardia Malcolm Brogdon. El tercer máximo anotador de Indiana (16.3 ppg), ha estado fuera desde el 6 de marzo con una fractura en la cadera izquierda.

El Heat ha ganado ambos encuentros con los Pacers esta temporada.

No. 2 Toronto Raptors vs. No. 7 Brooklyn Nets

El campeón defensor Raptors entró en la pausa apenas cuatro victorias antes de publicar su quinta campaña consecutiva de 50 victorias.

El primer All-Star Pascal Siakim ha dado un paso adelante para ayudar a llenar el vacío de la partida de Kawhi Leonard, promediando los mejores 23.6 puntos por juego del equipo. Lidera un ataque equilibrado de los Raptors que presenta a seis jugadores promediando en cifras dobles.

Brooklyn es un equipo en constante cambio luego del repentino despido de Kenny Atkinson como entrenador. Jacques Vaughn tiene marca de 2-0 desde que asumió el cargo, pero lideraría un equipo menos Kevin Durant (rehabilitación de cirugía de tendón de Aquiles) y Kyrie Irving después de su cirugía de hombro en febrero.

No. 3 Boston Celtics vs. No. 6 Philadelphia 76ers

Por primera vez, el All-Star Jayson Tatum está teniendo una gran tercera temporada. Lidera al equipo en anotaciones (23.6 ppg) y es segundo en rebotes (7.1). Ha ayudado a los Celtics a convertirse en una amenaza para ganar el Este luego de la salida de Irving por la agencia libre.

Tatum también recibió mucho apoyo de Kemba Walker, quien promedia 21.2 puntos y 4.9 asistencias a pesar de algunas lesiones. Jaylen Brown (20.4 ppg, 6.4 rpg) también está validando la extensión del contrato por cuatro años y $ 107 millones que firmó en octubre.

Si pudiera hacer una pareja intrigante con los 76ers, suponiendo que puedan recuperarse. Joel Embiid (23.4 ppg, 11.8 rpg) ha jugado solo 44 juegos y luchó contra problemas recientes de hombro. Ben Simmons se está recuperando de un nervio pellizcado en la espalda.

Conferencia occidental

No. 1 Los Angeles Lakers vs. No. 8 Memphis Grizzlies

Los Lakers han jugado tan bien como podrían haber esperado tras la incorporación de Anthony Davis. Tienen el mejor récord en Occidente y tienen marca de 13-3 desde principios de febrero.

James está recibiendo el MVP y Davis ha ayudado a quitarle la presión. También publicaron victorias consecutivas sobre los Bucks y los Clippers antes de la suspensión de la temporada.

La presencia de Memphis 'Ja Morant atraería más atención a esta serie. Tuvo 27 puntos y 14 asistencias en una victoria sobre los Lakers en febrero.

No. 4 Utah Jazz vs. No. 5 Oklahoma City Thunder



La revelación de que la prueba positiva del centro de All-Star de Jazz, Rudy Gobert, para COVID-19, solo unos minutos antes de que Thunder y Jazz estuvieran programados para dar inicio a su enfrentamiento el 11 de marzo, provocó el aplazamiento de ese juego y condujo al cierre progresivo de los deportes. mundo.

El compañero de equipo de Gobert, Donovan Mitchell, también ha dado positivo. Gobert y Mitchell son los dos mejores anotadores del Jazz, por lo que la intriga en torno a este posible emparejamiento sería enorme en múltiples niveles.

Los equipos han dividido sus dos reuniones esta temporada.

No. 2 Los Angeles Clippers vs. No. 7 Dallas Mavericks

Los Clippers a veces parecían una de las mejores ofensivas de la liga y son cuartos en la NBA con un promedio de 116.2 puntos por juego.

El puntaje de Kawhi Leonard (26.9 ppg) y el tiro (46.9%) también están a la par con su producción la temporada pasada en Toronto. Paul George también ha sido sólido. Pero los equipos, incluidos los Lakers, han podido aprovecharse de Lou Williams a veces en el pick-and-roll. Eso es algo que el entrenador Doc Rivers necesitará resolver.

Sería un emparejamiento interesante frente a un equipo de Mavericks liderado por el All-Star Luka Dončić.

N ° 3 Denver Nuggets vs N ° 6 Houston Rockets

Si tuvieran su opción, estos equipos probablemente preferirían evitar un enfrentamiento de primera ronda entre ellos.

Han dividido sus dos reuniones esta temporada, con solo un juego decidido por menos de 10 puntos.

Los Nuggets están cediendo solo 107.4 puntos por juego, empatados en el octavo número en la NBA. Pero James Harden no ha anotado menos de 27 puntos en ninguno de los tres juegos que ha jugado contra Denver esta temporada.

Nikola Jokić también parece ser un problema para Houston, que está permitiendo 114.4 puntos por juego.