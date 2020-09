Así se jugarán los playoffs de las Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord de las Grandes Ligas, comenzarán la disputa por borrar 32 años sin un campeonato al enfrentarse a los Cerveceros de Milwaukee en las Series de Comodines de la Liga Nacional.



Los Ángeles, que no se corona desde 1988, fue derrotado en las Series Mundiales de 2017 y 2018, y nuevamente llega a la postemporada como el equipo a vencer.



En la Liga Americana, los quintos sembrados Yanquis de Nueva York y su poderío ofensivo se pondrán a prueba en su primera serie ante los Indios de Cleveland, del ganador de la triple corona de pitcheo Shane Bieber.



Los actuales campeones de la Americana, Astros de Houston, junto a los Cerveceros, se convirtieron en los primeros equipos en la historia de las Grandes Ligas en calificar con marca perdedora (29-31).



La primera ronda de playoffs son series cortas a ganar dos de tres encuentros y se ponen en marcha este martes, los duelos de la Liga Americana, y a partir del miércoles los de la Nacional.

Ronda de Comodines

Liga Americana

Rays (1) vs. Azulejos (8)

Atléticos (2) vs. Medias Blancas (7)

Mellizos (3) vs. Astros (6)

Indios (4) vs. Yanquis (5)

Liga Nacional

Dodgers (1) vs. Cerveceros (8)

Bravos (2) vs. Rojos (7)

Cachorros (3) vs. Marlins (6)

Padres (4) vs. Cardenales (5)