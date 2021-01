Así se jugará la ronda de comodines de los playoffs de la NFL

East Rutheford, Nueva Jersey.- Los Vaqueros y los Delfines se quedaron en el camino el domingo.

El novato Xavier McKinney interceptó un envío de Andy Dalton en la zona de anotación con 1:15 minutos por disputarse, y los Gigantes de Nueva York se impusieron ayer 23-19 a Dallas para dejarlos fuera de la contienda por segundo año consecutivo.

Los Gigantes también se fueron a casa ya que más tarde Washington derrotó 20-14 a las Águilas de Filadelfia para quedarse con el cetro del Este de la Conferencia Nacional, con marca perdedora de 7-9.

En Búfalo, Josh Allen y los Bills coronaron con una exhibición espectacular su estupenda campaña, al apalear 56-26 a los Delfines, que quedaron eliminados.

Las esperanzas de Miami se esfumaron horas después del partido, cuando los Potros de Indianápolis derrotaron 28-14 a los Jaguares de Jacksonville para asegurar su lugar.

Los Cuervos de Baltimore y los Browns de Cleveland también avanzaron a los playoffs con los boletos que quedaban disponibles en la Americana.

Jefes de Kansas City y Empacadores de Green Bay descansarán la primera semana al terminar con el mejor récord de sus conferencias.

Ronda de Comodines

Sábado 9

Búfalo vs. Indianápolis, 12:05

Seattle vs. LA Rams, 15:40

Washington vs. Tampa Bay, 19:15

Domingo 10

Tennessee vs. Baltimore, 12:05

N. Orleáns vs. Chicago, 15:40

Pittsburgh vs. Cleveland, 19:15

*Tiempo del centro de México