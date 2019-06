Así recaudó dinero Martinica para poder asistir a Copa Oro

ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Martinica, próximo rival de México, debió recaudar dinero a través de Internet para poder costearse el viaje a Estados Unidos, sede de la Copa Oro.

Al no ser afiliado a FIFA y no tener una liga profesional, el máximo rector del futbol no le proporciona recursos monetarios para sus participaciones en torneo internacionales.

Por tal motivo, a través de una campaña de crowdfonding, fue como reunieron 20 mil euros para gastos y salarios de jugadores, según relata el portal Mediotiempo.

A quienes aportaran dinero, se les ofrecían playeras y posters, si hubiese alguien que donara 5 mil euros, se le otorgaba un viaje junto al equipo.

La selección caribeña cuenta con cuatro jugadores profesionales que militan en Europa. Samuel Camille, jugador del Tenerife, Jean-Sylvain Babin, del Sporting de Gijón, Joris Marveaux, del Ajaccio y Kevin Fortuné, en el Troyes.