Así reaccionó Cristiano al enterarse que no fue el MVP de la Liga de Naciones

PORTUGAL.- Cristiano Ronaldo se mostró evidentemente molesto tras el anuncio de que su compañero Bernardo Silva se quedó con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Acostumbrado a figurar en las distinciones individuales, el delantero portugués fue el único de sus compañeros que no se acercó a felicitar al galardonado y se limitó a mirarlo.

La reacción del Capitán Cristiano Ronaldo al enterarse que Bernardo Silva es nombrado jugador del Torneo



Igual que cuando su "hermano" Modric ganó el Balón de oro, ni se presentó a la Gala



pic.twitter.com/BGuBybP2CT — Suarezismo (@mister_culee) 9 de junio de 2019

Este no sería el primer desplante que CR7 tiene hacia un colega, pues en varias ocasiones se le ha visto no festejar sus goles, y también falta a las premiaciones como el Balón de Oro, donde sabe que no será homenajeado.