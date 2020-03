Así fue como Zague se enteró de la filtración de su video íntimo

Fue previo al Mundial de Rusia 2018 que el video íntimo de Luis Roberto Alves ‘Zague’ se hizo viral en redes sociales.

En una entrevista para “La Cámara del Dr. García”, David Medrano, periodista de Azteca Deportes, relató como fue que el ex futbolista se enteró del escándalo, pues fueron él y Christian Martinoli fueron los encargados de explicárselo.

De repente me llega el video y se lo reenvío a Christian (Martinoli) y Christian me dijo que a él le llegó por otra parte. Nos quedamos de ver con ‘Zague’ a los 10 minutos. ‘Zague’ no sabía nada, nosotros le dijimos por primera vez", recordó Medrano.