Así disputarán sus partidos los equipos de la NFL respecto a la pandemia de Covid-19

ESTADOS UNIDOS – La NFL de Estados Unidos es una de las competencias más amadas y esperadas del mundo, además de que cuenta con la celebración más mediática a nivel mundial, el Super Bowl, por lo que los fanáticos del fútbol americano ya están pegando brincos a la espera de la nueva temporada 2020-21, porque oficialmente llegó el mes de septiembre, donde iniciará una de las eras más peculiares del deporte, ya que por la pandemia del Covid-19 la mayoría de las franquicias se vieron obligadas a disputar sus partidos sin aficionados en los estadios.

Pero no todo ha sido decepcionante para los seguidores de la NFL, pues, aunque la mayoría de los equipos ha descartado permitir el acceso de sus seguidores en sus respectivos recintos durante toda la temporada, otros solamente confirmaron que serían durante las primeras semanas e inclusive unos cuantos más si recibirán a sus fanáticos desde el inicio de la campaña.

Pese a que equipos como los actuales campeones del Super Bolw, los Chiefs de Kansas City, son de los pocos que regresarán a la acción con el apoyo de su público, tienen que seguir todos los protocolos de seguridad para evitar un serio brote de Coronavirus, por lo que solamente tienen permitido una cantidad reducida de personas presentes en el inmueble.

El 10 de septiembre dará inicio oficialmente a la nueva temporada, la cual arrancará con el enfrentamiento entre los Chiefs y los los Texans de Houston, en el lugar solo se podrán asistir un total de 16 mil aficionados, lo que en porcentaje equivale el 22 por ciento de la capacidad del lugar, ya que en realidad el estadio puede albergar a 73 mil almas.

Por otro lado, las malas noticias invadieron de tristeza a los seguidores de los Bucaneros de Tampa Bay, quienes estaban ansiosos de contemplar en carne propia el debut del emblemático mariscal de campo Tom Brady, quien inicia su nueva etapa con tal equipo tras abandonar a los Patriotas de Nueva Inglaterra después de 20 temporadas.

Aquí les dejamos los equipos que jugarán con publico y los que declinaron la oportunidad de hacerlo.

CON PÚBLICO

- Miami Dolphins (20% de asistencia)

- Kansas City Chiefs (22% de asistencia)

- Indiannapolis Colts (25% de asistencia)

- Jacksonville Jaguars (25% de asistencia)

- Dallas Cowboys (sin definir porcentaje de asistencia)

- Tampa Bay Buccaneers (sin definir porcentaje de asistencia)

- Atlanta Falcons (sin definir porcentaje de asistencia)

SIN PÚBLICO

- Cincinnati Bengals (Al menos su primer juego)

- Houston Texans (Al menos su primer juego)

- Tennesee Titans (Al menos su primer juego)

- Denver Broncos (Al menos su primer juego)

- New Orleans Saints (Al menos su primer juego)

- San Francisco 49ers (Al menos su primer juego)

- Detroit Lions (Al menos sus dos primeros juegos)

- New England Patriots (Al menos sus dos primeros juegos)

- Pittsburgh Steelers (Al menos sus dos primeros juegos)

- Green Bay Packers (Al menos sus dos primeros juegos)

- Buffalo Bills (Al menos sus dos primeros juegos)

- Minnesota Vikings (Al menos sus dos primeros juegos)

- Arizona Cardinals (Al menos sus dos primeros juegos)

- Seattle Seahawks (Al menos sus tres primeros juegos)

- New York Jets (Toda la temporada)

- New York Giants (Toda la temporada)

- Las Vegas Raiders (Toda la temporada)

- Los Angeles Rams (Toda la temporada)

- Los Angeles Chargers (Toda la temporada)

- Washington Redskins (Toda la temporada)

- Philadelphia Eagles (Toda la temporada)

- Baltimore Ravens (Toda la temporada)

- Chicago Bears (Toda la temporada)

SIN CONFIRMAR

- Cleveland Browns

- Carolina Panthers