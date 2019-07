Asaltan a conductora de Televisa Deportes en Chihuahua

A través de su cuenta de Facebook, Zury Espino, conductora de Televisa Deportes en Chihuahua, denuncio que este lunes por la noche fue asaltada a las afueras de un restaurante de tacos cuando se bajo de su camioneta para pedir una orden.

Me acaban de robar y traigo papeles muy importantes en mi bolsa. Traigo mi visa, cosas de mi trabajo muy importantes. La persona que me robó sólo le pido que me entregue mis cosas”.

En el video que la conductora coloco en sus redes sociales, mostró como quedo su vehículo, al que le rompieron el cristal para sustraer la bolsa donde llevaba documentos importantes para ella, como su residencia y su visa. La conductora estaba tan desesperada por recuperar sus papeles, que durante la grabación prometió que no levantaría cargos si le devolvían sus cosas.



No voy a levantar ni cargos, sólo necesito que la persona que me robó me haga llegar mis cosas. Necesito mi residencia, ahí la traigo. Me robaron la bolsa de mi mamá, ahí traigo mi cartera, traigo cosas muy importantes”.