Asaltan a 6 corredoras en Medio Maratón de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante el Medio Maratón de la Ciudad de México, Cecilia fue asaltada junto con otras cinco mujeres en un baño del Bosque de Chapultepec, en donde fueron encerradas por algunos minutos.



Todo duró unos 20 minutos, pero a mí se me hizo eterno", expresó la corredora.



"Arranqué como 7:05, iba yo corriendo y cuando vi el baño del estacionamiento 1 de El Sope, en el Bosque de Chapultepec, lo vi vacío".



La atleta entró al único de los baños que servía y dos hombres llegaron para exigir las pertenencias de las mujeres que esperaban en la fila.



"Oigo 'denme sus cosas, todas', pero con malas palabras. Entonces escuché a las otras (mujeres) que les reclamaron 'oye qué te pasa, mi reloj'", narró.



Cecilia, aún dentro del baño, escondió su reloj y su celular en su short, antes de que los asaltantes la forzaran a salir.



"Lo primero que me dijeron fue 'dame tu reloj'. Yo les dije que no traía. '¿Cómo no vas a traer reloj?, vienes en un maratón'".



"Eran dos chicos de 16 o 17 años, traían una navaja", dijo la mujer, quien les entregó 200 pesos.

Los asaltantes encerraron a las seis corredoras en el baño.

"Atoraron un cable en la puerta y lo enredaron con la puerta del otro baño que no funcionaba", narró.



La corredora inició una denuncia en línea ante la Procuraduría capitalina.