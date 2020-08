Armand Duplantis rompe su propia marca mundial en salto con pértiga

ESTADOS UNIDOS – Es joven atleta está dando sus primeros grandes pasos en el deporte de salto con pértiga y es que a sus 20 años Armand "Mondo" Duplantis es todo un joven prodigio que ya logró consolidarse como el mejor en la disciplina, ya que es poseedor del récord mundial del salto más alto al alcanzar los 6.18 metros.

Este fin de semana fue cuando consiguió conquistar la hazaña e inclusive el récord anterior también era poseedor de él mismo, el cual era de 6.17 metros. La marca lo logró conquistarla en una competencia disputada en Escocia, mientras que la anterior la había conseguido en febrero en Polonia.

Duplantis estaba destinado y previsto a que batiera este récord en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero la pandemia mundial del Coronavirus quebrantó su primera presentación al certamen deportivo más importante del mundo, donde ahí pudo haber sido aun más grande su hazaña y colocar su nombre dentro del libro de los récords batidos en los Juegos Olímpicos.

Aunque su sueño se encuentra truncado momentáneamente, Duplantis no ha descansado para seguir mejorando en la disciplina, en la cual incursionó a la edad de tres años, ya en aquel tiempo se podía apreciar como aquel pequeño ya se estaba empapando de su máxima pasión al practicar en el patio trasero de su casa para convertirse en una futura leyenda.

"Cuando comencé con el salto con pértiga, tenía grandes aspiraciones. Quería ser el mejor de todos los tiempos y siempre quise romper el récord mundial. Siempre pensé que yo también era capaz de hacerlo. Tenía bastante confianza en mis habilidades, pero no estaba seguro de que llegaría tan pronto como lo hiciera ... Es difícil creer a veces que soy el récord mundial poseedor”, declaró.

Su reacción y celebración al darse cuenta que se había convertido en el amo del deporte al tumbar el récord en febrero y la cual fue captada por las cámaras se convirtieron en uno de los audiovisuales más virales en aquellos días.

Es que su rostro reflejaba miles de sentimientos encontrados que para él y sus allegados era difícil de describir, el joven no podía aguantar la sensación de haber hecho historia en la disciplina y lo primero que hizo fue correr hacia su madre, quien se encontraba en las gradas para darle un enorme abrazo.

Y es que nadie pensaba que un joven de tan poca edad iba a poder codearse entre los mejores competidores, ya que su experiencia en el deporte, relativamente era poca, pero demostró una gran profesionalidad al estar siempre entrenando y buscando las maneras de mejorar, lo que consiguieron darle la oportunidad de convertirse en un grande.

Cuando rompió su marca este fin de semana, se pudo percibir a un Duplantis más sereno, quien en su festejo emuló a la estrella francesa del PSG, Kylian Mbappé, al poner sus manos debajo de sus axilas, pero lo que en verdad impactó fueron las emotivas palabras que expresó después de haber roto su récord.

"Cuando hablo con (Renaud) Lavillenie o cuando miro a (Sergey) Bubka (anteriores poseedores del récord mundial de salto con pértiga), todavía se siente como si fueran los chicos. Parece que siga siendo real que en realidad soy yo. Pero lo es, y tengo que acostumbrarme. Es genial, no puedo quejarme", declaró.

Duplantis apenas tiene 20 años y aun tiene mucho recorrido por delante dentro del deporte, por lo que lo más probable es que e estos momentos no estemos apreciando su mejor versión, pero él asegura que ir por otra marca será algo muy difícil de superar, pero no imposible.

"Es difícil de decir, ponerle un número y ponerme un límite. Trato de no limitarme a lo que puedo hacer. No diré esto porque podría saltar más alto, o esto porque quizás no pueda saltar tan alto. Pero no veo ninguna razón por la que no pueda saltar más alto de lo que ya salté ahora, seguro", declaró.