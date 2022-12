Argentina vs Francia en final del Mundial Qatar 2022: Dónde, cuándo y a qué hora ver

LUSAIL, Qatar-. El Mundial Qatar 2022 está a punto de llegar a su fin, pero antes de eso, Argentina y Francia jugarán la gran final, la que se espera sea una de las más reñidas de las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

La final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, en la que habrá título para Lionel Messi o bicampeonato para los galos, se jugará este domingo 18 de diciembre a las 9:00 am (centro de México), 8:00 am (Sonora) y 7:00 am (Pacífico).

El encuentro de la gran final entre 'La Albiceleste' y 'Les Bleus' se podrá ver en vivo por varias opciones, como Canal 5, Canal de las Estrellas, Azteca 7 y Sky. De igual manera, el minuto a minuto se podrá seguir a través de ELIMPARCIAL.COM.

���� v ���� — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022

Argentina vs Francia: Partido de pronóstico reservado para casas de apuestas

Las casas de apuestas no tienen favorito para el último duelo de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues tanto Francia como Argentina tienen un momio de -112 (1.90) para ganar la final del torneo celebrado cada cuatro años.

A lo largo de la historia, Argentina y Francia se han enfrentado en 12 ocasiones, con seis victorias para la 'Albiceleste', tres para 'Les Bleus' y tres empates, pero será este domingo cuando tengan su cara a cara más importante.

Fecha: Domingo 18 de diciembre

Hora: 9:00 am (centro de México), 8:00 am (Sonora) y 7:00 am (Pacífico)

Canales: Canal 5, Canal de las Estrellas, Azteca 7 y Sky

Minuto a minuto: ELIMPARCIAL.COM