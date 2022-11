Argentina: el título o nada

Argentina es considerada por muchos como la Selección favorita para llevarse el Mundial de Qatar, y es que no solamente han conformado un equipo unido y que juega bien al futbol, sino que también contarán con una de las mejores versiones de la carrera de Lionel Messi.

Gran parte del resurgimiento de la Selección Argentina en los últimos años se debe al trabajo de Lionel Scaloni en el banquillo y ahora aspira a convertirse en campeón mundial.

El joven entrenador logró darle estabilidad al cuadro albiceleste y generar la mejor versión de Lionel Messi en la Selección, rodeado de jugadores del más alto nivel.

Argentina ha sido recurrente antagonista de México en las recientes décadas, pues ha eliminado al Tricolor en 2 de los últimos 4 Mundiales.

No termina de doler el golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra que eliminó a México en los Octavos de Alemania 2006.

En Sudáfrica 2010, la Albiceleste se la volvió a aplicar a los mexicanos en Octavos, consiguiendo un triunfo 3-1, aunque con polémica incluida en el primer gol de Carlos Tévez, que debió marcarse como fuera de lugar.

Entre esas 2 Copas del Mundo, los sudamericanos echaron al Tri de la Copa América de Venezuela 2007, con un 3-0 en Semifinales que vio la brillante actuación de un joven Leo Messi.

Y no se diga aquella memorable Final de la Copa América de 1993, cuando un gol de Batistuta le arrancó a México la chance de levantar el trofeo.

El Tri cuenta solo con un triunfo en partido oficial ante la Albiceleste: sucedió en la Fase de Grupos de la Copa América 2004, duelo en el que Ramón Morales convirtió un gol de tiro libre que le dio la victoria 1-0 a la Selección Mexicana.

El último antecedente de México ante el equipo sudamericano no trae buenas memorias para el Tri en Qatar, pues al “Tata” Martino aún le duele aquella goleada 4-0, en el amistoso disputado en Estados Unidos.

El combinado azteca se vio muy mal frente a los argentinos, pues generó poco o nada al ataque y mostró grandes falencias en su zaga, sobre todo intentando parar a Lautaro Martínez, quien se despachó con un triplete ante Guillermo Ochoa.

La armonía que lograron obtener las armas ofensivas argentinas se perfila para se una auténtica amenaza frente al Tri, pues Lionel Messi logró recuperar su mejor versión en los últimos meses con la Selección, sintiéndose cómodo rodeado de futbolistas de alto nivel como Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Si este tridente sale enchufado, la defensiva mexicana podría pasarla muy mal en Qatar.

Dicen por ahí que para ganarle a Argentina hay que atacarla, y hoy por hoy su único punto débil es precisamente su defensa.

Y es que, jugadores como Cristian Romero o Nicolás Otamendi no han logrado generarle la confianza suficiente a Lionel Scaloni.

Además, cuando sus laterales suben al frente dejan espacios atrás, algo que podrían aprovechar los extremos mexicanos con contragolpes a velocidad.