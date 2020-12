Árbitro acusado de racista en duelo entre PSG y Estambul asegura no serlo

FRANCIA – El Parque de los Príncipes fue el escenario, la situación vivida estuvo encabezada por PSG y el Estambul Basaksehir, el problema fue el enorme problema social, racismo. El martes pasado el duelo correspondiente a la última fecha de la Fase de Grupos de la Champions League fue postergado debido a que el cuarto arbitro del partido fue acusado de cometer acto de racismo.

Después de ser criticado duramente después de que un miembro del Estambul lo acusó a unos cuantos minutos de iniciar el duelo de haberlo insultado con una frase racista los jugadores paulatinamente comenzaron a retirarse del campo y el duelo tuvo que ser cancelado.

El nombre del árbitro acusado es Sebastián Coltescu, quien después de haber sido juzgado severamente ante estas serías acusaciones, este quiso defenderse ante todo este embrollo, donde se le acusa como el responsable de haber utilizado palabras racistas contra Pierre Web, por lo que afirmó su posición al negarse a la acusación de ser racista.

"Solo intento ser bueno. No leeré ninguna noticia durante estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Al menos, espero que sea así", declaró.