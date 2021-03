¡Apunten! Estos son los juegos del Opening Day que serán transmitidos en México

MÉXICO-. La espera terminó y este jueves 1 de abril comenzará la campaña 2021 del beisbol de las Ligas Mayores con el Opening Day, y cinco juegos de los 15 serán transmitidos en México.

Ve cuales son los primeros juegos del #OpeningDay que podrás disfrutar en tu pantalla.#YoAmoElBeis ⚾�� Publicado por MLB México en Miércoles, 31 de marzo de 2021

El primer duelo de la temporada será el de Yankees de Nueva York ante Azulejos de Toronto con Gerrit Cole y Hyun-jin Ryu en la loma, mismo que será trasnmitido por ESPN 2 a las 11:00 am (tiempo del centro de México).

Después de ese duelo, ese mismo canal pasará el de Dodgers de Los Ángeles vs Rockies de Colorado, a las 2:00 pm; Mets de Nueva York contra Nacionales de Washington, a las 5:00 pm; y Astros de Houston frente a Atléticos de Oakland las 8:00 pm.

TUDN se encargará de transmitir el de Diamondbacks de Arizona y Madison Bumgarner contra Padres de San Diego y Yu Darvish, a las 2:00 pm.

ESPN 2

Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York (11:00 am)

Dodgers de Los Ángeles vs Rockies de Colorado (2:00 pm)

Mets de Nueva York vs Nacionales de Washington (5:00 pm)

Astros de Houston vs Atléticos de Oakland (8:00 pm)

TUDN

Diamondbacks de Arizona vs Padres de San Diego (2:00 pm)