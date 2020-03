Apoyan boxeadoras paro de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Ellas pelean en el ring y también por la igualdad... sólo que el 9 de marzo no todas podrán hacer sentir su ausencia.



Boxeadoras como Jackie Nava, Anabel Ortiz, Guadalupe Martínez, Irma Sánchez y Kenia Enríquez coinciden en que el paro de mujeres del lunes ayudará a concientizar sobre la importancia de la mujer y a que se detenga la violencia contra ellas.



Y si bien respetan el movimiento, algunas de estas campeonas del pugilismo no podrán hacer un paro total, porque son el sostén de su casa.

'Somos indispensables'

Irma "Güerita" Sánchez, ex monarca mundial Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) labora en Jalisco en un programa social llamado "Hecho por Mujeres". Ella no saldrá de su casa el lunes y no estará activa ni en redes sociales.



Yo me sumo (al paro) y me concientizó con todas las mujeres, para que ese día se vea que somos parte importantes de la sociedad y que somos necesarias e indispensables.



"Yo no hará nada ese día, me quedaré en mi casa, apagaré mi teléfono y no estará ni en redes sociales; a mi hija no la llevaré a la escuela", comentó Irma, de 32 años.

'Tenemos que dejar de ser olvidadas'

La campeona Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Guadalupe Martínez, es el pilar de su casa, por lo que parar el lunes es complicado para ella.



"Tenemos que hacer más conciencia de lo que pasa, de los feminicidios, que somos la base de una familia, y ese día iremos a un desayuno que nos está invitando el CMB, y después será un día normal.



"Apoyo el movimiento, claro. Tenemos que dejar de ser olvidadas. Yo ese día llevaré a mi hija a la escuela e irse al gimnasio", apuntó Lupita.

'La violencia no es de ahorita'

Jackie Nava, quien a sus 39 años es campeona Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el lunes no podrá detener sus labores. Irá al gimnasio a entrenar y tendrá que llevarse a sus dos hijas, pues la escuela apoya el paro de mujeres.



Respeto lo que está pasando, lo que harán, hay ideas buenas, que se queden en casa y eso, y para erradicar la violencia, que no es de ahorita, siempre ha existido.



"En lo personal, yo seguiré con mis actividades. Debo trabajar y me vestiré de morado, en apoyo. Respeto lo que estén haciendo todas. No llevaré a mis hijas pues están a favor en la escuela con ese movimiento, pues no habrá maestras", apuntó Nava, quien fue diputada federal.

'Siempre apoyaré a las mujeres'

Anabel "Avispa" Ortiz, monarca peso Mínimo de la AMB, ve complicado sumarse al paro ya que se encarga de sus hijas, pero apoya el movimiento para erradicar la violencia contra las mujeres, precisamente porque es mamá de dos señoritas.



"Yo trabajo en el Municipio de Naucalpan (en el Instituto del Deporte) y no me han dicho nada hasta el momento, y si no nos presentamos bien, pero hay que trabajar, si no ¿de dónde (saco dinero)?

"Siempre apoyaré lo que nos pasa a las mujeres, ir contra la agresión que hay", dijo Ortiz, quien tiene 33 años.

'Yo no puedo parar'

Kenia Enríquez deberá el lunes acudir al gimnasio. A sus 26 años, tiene en puerta la quinta defensa de su cetro interino Minimosca del CMB y de un buen entrenamiento depende no sólo el triunfo, sino su integridad.



"No puedo parar, tengo un compromiso, y mi deporte exige todas las horas; al final pongo mi vida en riesgo en un ring y debo ser profesional. Será un día normal.



"Apoyo a las mujeres, entiendo que tomen conciencia, pero yo no puedo parar", agregó la joven monarca.