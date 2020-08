Anuncia Nick Kyrgios que no jugará el US Open por la pandemia

Nick Kyrgios, número 40 del ranking ATP, anunció que no jugará el US Open, a disputarse del 31 de agosto al 13 de septiembre, debido a los riesgos que hay en Estados Unidos por el coronavirus.

No jugaré en el US Open este año. Me duele en el fondo... Pero estoy haciendo esto por la gente, por mis compatriotas, por los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, por todos", dijo en un video compartido en sus redes sociales.