Anuncia Femexfut cambios en su organigrama

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Torrado tomará el puesto de director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, misma que dio a conocer la nueva estructura de la organización en el proceso de cara al Mundial de Qatar 2022.

Su tarea será estar en constante comunicación con el director técnico del ‘Tri’, Gerardo Martino, designar entrenadores para las demás categorías, y demás estrategias que fomenten el crecimiento del deporte en nuestro país.

El principal objetivo para el ex futbolista en su gestión, es estar en los primeros ocho lugares de la próxima Copa del Mundo.

“Calificar sin sobresaltos a Qatar 2022 y en todo torneo en donde participemos estar en el podio", manifestó Torrado.

Señaló que los jugadores que por diversas razones no acudieron a la Copa Oro, donde México resultó campeón, tendrán la oportunidad de regresar en un futuro, si Martino así lo considera.

Las puertas siempre están abiertas para todos. Tenemos la posibilidad de tener un equipo mucho más fuerte con la incorporación de los jugadores que no vinieron en este verano”, reconoció.

Por otro lado, será Ignacio Hierro el director deportivo de Selecciones Nacionales, mismo cargo que el internacional mexicano tenía previo a este nombramiento.

“Me parece que a partir de este trabajo de colaboración, de la búsqueda de los jugadores para potencializarlos, ojala se vea pronto reflejado a nivel de selección nacional mayor”, mencionó.

“Queremos consolidar su formación, no sólo en selección, sino en todo. Nos enfocaremos en rescatar la generación Sub 20 y no perder de vista el desarrollo de los jugadores sub 17, sub 15, de la femenil y varonil”, añadió Hierro durante la conferencia de prensa.