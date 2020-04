Antonio Mohamed piensa dirigir el 'Tri'

MONTERREY, NL .- Al argentino Antonio Mohamed, técnico de Rayados, le mueve dirigir la Selección Mexicana.



El estratega no ocultó su deseo de llegar a las riendas del Tricolor, una meta pendiente en su carrera en el país.



A México le debo todo, me siento muy mexicano, veremos si el destino me de para dirigir la Selección, es el único objetivo que me queda acá por cumplir en este país tan maravilloso", dijo a Fox Sports.