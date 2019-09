Antonio Brown pide su salida de los Raiders

OAKLAND, California.- En un capítulo más en la historia de Antonio Brown, el receptor pidió ser liberado por los Raiders de Oakland esta mañana, por medio de su cuenta de Instagram.

“Vas a molestar a muchas personas cuando empieces a hacer lo que es mejor para ti”, se lee en la imagen que publicó en su cuenta.

He trabajado toda mi vida para demostrar que el sistema es ciego para ver un talento como el mío. Ahora que todos lo ven, quieren que me adapte al mismo sistema que me ha fallado todos esos años. No estoy enojado con nadie. Solo estoy pidiendo la libertad de demostrar que todos están equivocados. Déjenme ir", colocó Brown en su mensaje.