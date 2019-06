"Ante Perú siempre son favoritas las otras selecciones", Edison Flores

Salvador.- El centrocampista Édison Flores dijo que en la selección peruana ya están acostumbrados a que la prensa y los aficionados den como favorita a su rival de turno, en referencia al partido del próximo sábado contra Uruguay en los cuartos de final de la Copa América.



Siempre las otras selecciones son favoritas cuando juegan contra Perú, pero nosotros hemos crecido mucho, así esta primera fase de la Copa la termináramos mal", destacó el jugador que milita en el Morelia mexicano.



Flores se refirió a la goleada por 5-0 que le propinó Brasil en la fecha final de la fase de grupos del torneo y que dejó a Perú como tercera del A.



"Al equipo lo veo bien, ya pasamos la parte dura que nos dejó caer con Brasil, somos conscientes de que estamos en la siguiente fase y que frente a Uruguay debemos jugar nuestro mejor partido, dar una versión muy buena de nosotros", argumentó el jugador de 25 años.



Ante la pregunta de si ya la selección peruana practicó penaltis, Flores dijo que "no todavía", aunque refirió que algunos jugadores y él mismo "los entrenamos casi todos los días en los entrenamientos".



En la fase de cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 habrá lanzamientos desde el punto penal si hay empate en el tiempo reglamentario. No se jugará un alargue de 30 minutos.

El centrocampista observó que pese a no haber sido todavía titular en el torneo, se encuentra tranquilo y motivado.



"No he jugado de inicio estos tres partidos, pero estoy muy motivado. Si me toca iniciar o entrar desde el banco igual daré lo mejor de mí y lo que puedo aportar al grupo, que ya está bien y con una buena mentalidad para salir a ganar ante Uruguay".



Añadió que en la selección peruana nunca se ha sentido un titular indiscutible y más aún después de la participación en el Mundial de Rusia 2018.



"Nunca he sido un titular indiscutible, así algunos lo crean. Tras el Mundial, en el grupo hay algunos nombres que cambiaron, y el técnico (Ricardo Gareca) siempre trata de hacer lo mejor para el equipo y el país", acotó.

De Uruguay resaltó que se trata de un rival muy fuerte y muy compacto, que conoce de memoria lo que debe hacer en el campo de juego, pero que Perú intentará hacer su fútbol de toque y de salir jugando siempre con la pelota.



"Ya conocemos bien a Uruguay, trataremos de anular sus puntos fuertes, de tener más variantes y en momentos del partido crear más situaciones de gol y salir jugando siempre".



Sostuvo que la Copa América "es un examen fuerte" para Perú, pero que el objetivo principal de esta nueva campaña pos Rusia 2018 es clasificarse a Catar 2022.

"El cuerpo técnico y los jugadores somos conscientes de que debemos hacerlo mejor en cada partido y que el objetivo más importante es volver a clasificar al Mundial".

Y agregó que si en Perú la gente quiere más de la selección, ellos también.



"Lo de Rusia ya pasó, pero la gente quiere más y nosotros los jugadores también queremos más. Esperamos dar mejores resultados y en esta Copa América el siguiente paso es meternos en semifinales".