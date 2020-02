Angélica Fuentes, ex de Vergara, asegura que ella llevó a ‘Chicharito’ al United

La ex esposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, aseguró en entrevista con ESPN que su presencia fue trascendental en el fichaje de Javier Hernández con el Manchester United hace 10 años.

Yo fui la que hizo esa negociación con el equipo. En su momento fue muy interesante, hablar con los ingleses, conocer al señor (Sir Alex) Ferguson fue algo único en mi vida, interesante, muy correctos, de un nivel de profesionalismo muy alto".

"Gente muy preparada, fue muy interesante llevarlo (a Chicharito), dejarlo y ver un partido del Manchester United (en Old Trafford)”, relató Fuentes.

La empresaria opinó que ese tipo de negociaciones entre equipos hace que Chivas se dé a conocer internacionalmente.

“Esa negociación, de hecho, le da esa proyección internacional al club. El que un jugador que se formó ahí desde abajo emigrara a las grandes ligas con el Manchester United es algo positivo para cualquier equipo donde esté, en este caso, Chivas”, comentó.

Agregó que no descarta volver al mundo de futbol, del cual se alejó cuando se divorció del difunto ex dueño del Rebaño Sagrado hace cinco años.

“Es algo que me he preguntado y todo es posible, me gustaría participar dentro del futbol nuevamente, siempre y cuando, un equipo busque más que nada (tener) más resultados cada semana en la parte futbolística, alguien que verdaderamente a partir del futbol, que es algo que vibra tanto, sirva para enfocar esa energía y fortaleza en algo fundamental que es la educación de los mexicanos”, expuso.

Finalmente, Fuentes comentó que espera que ‘Chicharito’ regrese a Chivas, tal y como lo prometió antes de irse a jugar a Europa.